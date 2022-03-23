Baharda şifa kaynağı 'papatya çayı'

Kayserili Aktar Muhammed Hanzala Altun, bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlayan yorgunluk ve alerjiler için papatya çayının etkili olacağını söyleyerek, 'Papatyanın sadece alerji için değil, genel olarak rahatlatıcı bir özelliği var' dedi.

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  • 23.03.2022 15:47
  • Güncelleme: 23.03.2022 17:20
Baharda şifa kaynağı 'papatya çayı'
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Kayserili Aktar Muhammed Hanzala Altun, bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlayan yorgunluk ve alerjiler için papatya çayının etkili olacağını söyleyerek, “Papatyanın sadece alerji için değil, genel olarak rahatlatıcı bir özelliği var” dedi.

Papatyanın buharı çekildiğinde sinüzite karşı da etkili olacağını söyleyen Muhammed Hanzala Altun, “Baharın gelmesi ile beraber ülkemizde genellikle alerji görülür. Vatandaşların birçoğunda bahar alerjisi oluyor. Bununla beraber bizim önerilerimiz oluyor kendilerine. Halkın bildiği şeyler de var bize sordukları şeyler de var. Genel olarak alınan ana maddeler var. Papatya, lavanta, üzerlik tohumu gibi ve bunlar daha çok tercih edilen çaylar. Papatya çayının genel özelliği bahar alerjisi dışında vücudu rahatlatma özelliğine sahiptir ama bahar için buharını çekerek kullanılması lazım. Buharı çekildiğinde hem sinüzitleri boşaltmada yardımcıdır hem de bahar alerjisindeki gıcıklanmayı giderir” dedi.

Altun, baharda papatya çayı gibi nane yağının da bol tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çayların fiyatları da kaliteye göre değişiyor. Papatyanın 100 gramı 10 TL mesela ama kilosu 100-150 TL arasında kalitesine göre değişiyor. Bunların içinde Mayıs papatyası var, Alman papatyası var ve bunların da kaliteleri değişiklik gösterir. Vatandaşlarımız da eski zamandan beri bilindiği gibi üzerlik tohumlarını evde tütsü olarak yakabilirler. Çok rahatlatıcı etkisi vardır. Bununla beraber papatya suyunu bol bol tüketsinler, çayını içsinler, buharını genizlerine çeksinler. Nane yağı da kullanılabilir baharda bol miktarda. Bu ürünlerle bahar alerjilerini rahatlatabilirler” ifadelerini kullandı.

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İHA

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