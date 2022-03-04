Bağımlılıkla mücadele YEDAM’la mümkün

Ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan bağımlılık, kişilerin hayatlarını olumsuz etkiliyor. Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Eda Nur Aydın, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bağımlılık olarak tanımladığı 5 tür bağımlılık türü olduğunu belirterek, “Bağımlılık kişinin kullandığı bir madde bir nesne ya da sürekli tekrarladığı davranış üzerine hakimiyetinde kontrolünü kaybetmesi halidir. Kişi birçok şeye bağımlı olabilir ama Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bağımlılık olarak tanımladığı 5 tane bağımlılık türü var. Bunlar; sigara, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı. Bu 5 bağımlılık türü DSÖ tarafından da hastalık olarak kabul edilmektedir. Bunların farklı farklı tedavi yöntemleri var. Tedavi yöntemlerinin içinde tıbbi tedaviler olduğu gibi rehabilitasyon süreçleri de var. Bununla alakalı çok istatistik olmamakla beraber özellikle genç yaş gruplarında tütün bağımlılığı, maalesef madde bağımlılığı ve günümüzde teknoloji bağımlılığı yaygınken, daha ileri yaş gruplarında da alkol ve kumar bağımlılığı gözlemleniyor” dedi.



‘BAĞIMLI OLAN KİŞİ SAĞLIĞINI KAYBEDEBİLİR’



Bağımlılığın kişilerin hayatlarını olumsuz etkilediğini belirten Yeşilay Şube Başkanı Aydın, “Hem kişisel yaşantının, sosyal çevrenin bağımlılık üzerinde etkileri var hem de bağımlılığın sosyal çevreye ve kişisel yaşantı üzerinde çeşitli etkileri var. Aslında çok fazla etkisi var. Bu nedenle rehabilitasyon süreci çok önemli. Rehabilitasyon sürecinde kişiler aynı zamanda sosyal hizmet uzmanlarıyla da çalışıp, sosyal çevre üzerindeki etkilerini de ortadan kaldırmaya çalışabilirler. Örneğin; kişi sosyal çevresini kaybedebilir, sıkıntılı bir sosyal çevre içerisinde kendini bulabilir, mesleğini, işini, kazancını kaybedebilir, her şeyden önemlisi sağlığını kaybedebilir” şeklinde konuştu.



‘SOSYAL DESTEK VE REHABİLİTASYON DESTEĞİ’

Yeşilay hem şubesiyle hem de YEDAM’ larla iki yönlü faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Eda Nur Aydın, “Şube faaliyetleri önleyici faaliyetler olarak geçerken, YEDAM’da ki faaliyetler de rehabilitasyon faaliyetleridir. Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kayseri’de mevcut. 115 danışma hattından Türkiye’nin her yerinden ulaşabileceğiniz bir merkez. Burada psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları hem bağımlılara hem de bağımlıların ailelerine tamamen ücretsiz psikososyal destek sağlamaktadır. YEDAM’la verilen hizmetle beraber kişinin eğer bir tedaviye ihtiyaç varsa bu belirleniyor ve tıbbi kuruluşlara yönlendiriliyor. Ardından da kişinin rehabilitasyon süreci YEDAM’lar da tamamen ücretsiz olarak yürütülüyor. Bir başka özelliği de sadece bağımlıya değil, bağımlının ailesine de görüşmelerle terapi, sosyal destek ve rehabilitasyon desteği sağlanabiliyor” ifadelerini kullandı.