Bağ evi hırsızlarına suçüstü: 8 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışma neticesinde bağ evinden hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçildi. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, bağ evinden hırsızlık yapıp, suça konu malzemeleri satan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Olay ile ilgili 8 hırsızlık şüphelisi ve çalıntı malzemeleri satın alan kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.