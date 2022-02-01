BAE Büyükelçisi Kayseri’ye geliyor

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ‘Anadolu Ekonomi Diplomasisi’ programı düzenlenecek. 3 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek programa Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve beraberindeki heyet de katılacak.

Büyükelçinin Kayseri ziyareti ve program hakkında bilgi veren MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “İş ve yatırım fırsatları, fabrika ziyaretleri ve yöresel yemeklerin sunulacağı bir program gerçekleştireceğiz. Bu noktada şehrimizdeki önemli yatırımları, üyelerimiz özelinde ve dışarıda da faaliyetlerin yerinde gösterilmesi, bir yatırım fırsatı olması açısından bu temasları önemli buluyoruz” diye konuştu.

BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri’nin Kayseri programı, 3 Şubat Perşembe günü MÜSİAD Kayseri Şubesi’nde saat 10:15’te başlayacak. Kayseri tanıtım sunumu, Birleşik Arap Emirlikleri sunumu ile Erciyes Kayak Merkezi tanıtımı ve fabrika ziyaretleri ile sona erecek.