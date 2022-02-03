BAE Büyükelçisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. 

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  • 03.02.2022 15:16
  • Güncelleme: 03.02.2022 15:16
BAE Büyükelçisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi için kente gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Dhaheri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'yi tanıtarak, "Kayseri, Endüstrinin ve ticaretin merkezi olarak 6 bin yıllık geçmişiyle bilinir. Çevresindeki yaklaşık 10 il ile iç içe, bir cazibe merkezidir. Erciyes gibi bir değerimizi bereket vesilesi ve Orta Anadolu’da bir sembol olarak yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde Cenab-ı Allah’ın vergisi bir nimetimiz de söz konusudur. Diğer doğal güzelliklerimizle birlikte Kayseri sadece ticaret ve endüstri ile değil turizm açısından da ülkemiz bağlamında, gastronomi kültürünü de ekleyerek çok önemli bir turizm destinasyon alanı olmaya başlamıştır. Ulaşım açısından da standardı yüksek bir altyapıya ve şehirlerarası bağlantılara sahip olan önemli bir merkezdir" diye konuştu. 

Ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren elçi, Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti. 

1ha

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