BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: 'Kayseri'deki görüşmelerimizden iki ülke adına da çok umutluyum'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi Toplantısı’nda yaptığı açıklamasında “Kayseri’deki görüşmelerimizden iki ülke adına da çok umutluyum” dedi.

Düzenlenen toplantıya BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.

Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın yolunun birlikte hareket etmek olduğunu söyleyen MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Büyükelçimize Anadolu Ekonomi Diplomasisi Toplantısına katıldığı için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinden geçen dünyamızda, salgın hastalığın oluşturduğu ekonomik daralma ve beraberinde gelen tedarik süreci aksaklıklarının yansımalarını hep birlikte yaşamaktayız. Bu süreci ülkelerimizin tek başına aşmasının güç olacağının hepimiz farkındayız. Bu durumu dünyada büyüklüğü ne olursa olsun tüm ekonomilerin rahat bir şekilde atlatamayacağı da aşikardır. Bu konumdan çıkışın en önemli yolu birlikte hareket etmek, inanarak, saygı duyarak yeni başlangıçlara yelken açmaktan geçmektedir. Bunları sağlamanın öncelikle iş dünyasının temsilcileri olarak bizlere düştüğünü de belirtmek istiyorum. Yeni günlere birlikte adım atma zamanı ile beraber, bu birlikteliğin, şehrimize yapılan ziyaretin 2 ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da, “Sayın büyükelçimizden özellikle Kayseri’ye önem vermesini rica ediyorum. Kayseri Türkiye ticaretinin ve sanayisinin gerçekten önemli dönemeçlerinden biridir. Özellikle mobilya sektöründe ve bunun yanında dayanıklı tüketim mamulleri dediğimiz metal sektöründe kendisini ciddi anlamda dünyada kabul ettirmiştir. Türkiye ihracatında Almanya bir numaradır, Kayseri ihracatında Amerika bir numaradır. Normalde Türkiye şu anda Amerika’ya doğru hareket etmek istiyor ve Kayseri buna çok önem veriyor. Kayseri birçok şehrin çok daha önünde karşılar ve kabul eder. Önemli bir sanayi şehrimizdir. İnşallah yapılabilecek iş birliktelikleri ile güzel noktalara geleceğimizi tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından iki ülkenin iş adamları adına umutlu olduğunu söyleyen Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise, “MÜSİAD’da bulunan bütün arkadaşlara bu toplantıyı hazırladıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. MÜSİAD’ın çok verimli bir dernek olduğunu biliyoruz. Bugün de bizim için önemli bir dernek olduğunu düşündüğümüz için geldik bu toplantıya. Çok mutluyuz, inşallah güzel bir çalışma göreceğiz ve yapacağız Kayseri’de ve Türkiye’de. Bugün şehrinizi ve sanayilerinizi görmeyi istiyoruz. Bizim amacımız iki ülkenin arasındaki ilişkiyi arttırmak ve güzel hale getirmek. Diğer amacımız da Türkiye’deki ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki iş adamları ile güzel bir ilişki kurmak. Kayseri’deki arkadaşlara da bu davet için çok teşekkür ediyorum. Uzun konuşmayacağım ama bu görüşmelerden çok umutluyum. Beraber güzel işler yapacağız” dedi.