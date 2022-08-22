Badmintoncu Telli Nur Ataş mili takım kampına davet edildi
Talas Gençlik Spor Kulübü sporcusu Telli Nur Ataş, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli takım kadrosuna dahil edildi.
- 22.08.2022 11:56
- Güncelleme: 22.08.2022 11:56
17-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kayseri’de yapılan İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde mücadele eden Talas Gençlik Spor Kulübü sporcusu Telli Nur Ataş seçmeleri kazandı. Genç Sporcu 24 Eylül - 1 Ekim 2022 tarihleri arasında Litvanya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
1ha
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