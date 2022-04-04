Badem ağaçları baharı müjdeledi

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde sert geçen kış mevsiminin ardından ağaçlar yeniden çiçek açarak baharı karşıladı. Yeşilhisar’da kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirten Ziraat Mühendisi Ahmet Kafkas: “Bu yıl ilçemizde kış mevsimi biraz uzun sürdü. Şu anda da ilçemizde lodos esiyor. Bu yel, güney bölgeden estiği için ağaçların erken uyanmasına sebep oldu. Normalde ilerleyen günlerde ağaçların açmasını bekliyorduk. Badem ağaçları görsel olarak çok güzel bir renk ahengi oluşturdu” diye konuştu.