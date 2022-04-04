Badem ağaçları baharı müjdeledi
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde açan badem ağaçları baharı müjdeledi.
- 04.04.2022 09:05
- Güncelleme: 04.04.2022 09:05
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde sert geçen kış mevsiminin ardından ağaçlar yeniden çiçek açarak baharı karşıladı. Yeşilhisar’da kış mevsiminin uzun sürdüğünü belirten Ziraat Mühendisi Ahmet Kafkas: “Bu yıl ilçemizde kış mevsimi biraz uzun sürdü. Şu anda da ilçemizde lodos esiyor. Bu yel, güney bölgeden estiği için ağaçların erken uyanmasına sebep oldu. Normalde ilerleyen günlerde ağaçların açmasını bekliyorduk. Badem ağaçları görsel olarak çok güzel bir renk ahengi oluşturdu” diye konuştu.
1ha
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