Babasını öldüren C.C. için istenen ceza belli oldu

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde 3 Ağustos 2021 tarihinde bir ikamette meydana gelen olayda, sağlık memuru Cumaali Ceylan ile hemşire eşi E. C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çift, tartışmanın ardından ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. gece kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Kızıyla arasında arbede yaşayan Cumaali Ceylan vücuduna 9 bıçak darbesi alarak olay yerinde hayatını kaybetti. C.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“BIÇAK ELİMDEN DÜŞÜNCE BOĞAZINA SARILDIM”

‘Üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde C.C.’nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme savcısı, tutuklu sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Tutuklu sanık C.C. ise verdiği ifadesinde, “Annemle babamın arası kötüydü. Babamın başka kadınlarla ilişkisi vardı. Saat 04:00 sıralarında mutfaktan iki elime iki ayrı bıçak alıp babamın başucuna gittim. Kararımı vererek ilk sağ elimdeki bıçakla boynuna vurdum babam bağırdı, 2-3 kez daha vurmaya devam ederken, annem sesleri duymuş olacak ki yanımıza geldi. Beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Ben babama bıçakla vururken babam yorganı kaldırmış benim bıçak darbeme engel olmaya çalışıyordu. Annem bana engel olmaya çalıştığı sırada babam elime vurdu ve elimdeki bıçağın biri yere düştü. Diğer bıçağı da zaten ben bırakmıştım. Bu noktadan sonra ellerimle babamın boğazını sıkmaya başladım. Ben babamın boğazını sıkarken hareket etmiyordu sadece gözleri oynadı. Daha sonra ben babamı bıraktım ve kardeşimi de yanıma alarak odama geçtim. Annem polisi ve ambulansı aramıştı. Polis ekipleri gelene kadar odamda bekledim. Üzerimde bulunan tişörtü değiştirdim. Polis ekipleri gelene kadar babamın yanına tekrar gitmedim. Ancak kapı arasından baktım. Annem şoka girmiş vaziyetteydi. Ben odama giderken babamın hala kendinde olduğunu hatırlıyorum. Sanıyorum hala ölmemişti” diye konuştu.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.