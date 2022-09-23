Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Kayseri'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci ve babasını öldüren sanıklara 37 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

PAYLAŞ
  • 23.09.2022 17:32
  • Güncelleme: 23.09.2022 18:23
Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci ve babasını öldüren sanıklara 37 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D. salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar A.D., H.D. ve L.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca taraf avukatları da duruşmada yerini aldı. Tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D., yaptıkları savunmada beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan 37 yıl 6’şar ay hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan A.D., H.D. ve L.D.’nin ise beraatlarına kararı verildi.

İlçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak’ta meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarındaki tabanca ile ateş açmış, İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanmıştı. Sağlık ekipleri Yunus A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan baba İbrahim A. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın şüphelileri E.D. ve H.M.D. Kuzey Çevre Yolu’nda yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba İbrahim A. da hayatını kaybetmişti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi, öğrencileri sıfır atık konusunda eğitmeye devam ediyor

Melikgazi, öğrencileri sıfır atık konusunda eğitmeye devam ediyor

Yalçın Başkan istedi, İzzet Bayraktar yaptıracak

Yalçın Başkan istedi, İzzet Bayraktar yaptıracak

Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Büyükşehir'den bisiklet ve yaya yolu çalışması

Büyükşehir'den bisiklet ve yaya yolu çalışması

Buğdaylı cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Buğdaylı cinayetinin firari şüphelisi yakalandı

Atık malzemeleri geri dönüştürerek kütüphane yaptılar

Atık malzemeleri geri dönüştürerek kütüphane yaptılar

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İdrar kaçırmada ilaçla tedavi mümkün

İdrar kaçırmada ilaçla tedavi mümkün

İnternetten lens satışı yasal değil

İnternetten lens satışı yasal değil

DAHA FAZLA
Şeker pancarı alım fiyatı 3'üncü defa güncellendi

Şeker pancarı alım fiyatı 3’üncü defa güncellendi

Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Narkotik polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Narkotik polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

'Kayseri'nin coğrafik mimarı Erciyes Dağı'dır'

'Kayseri'nin coğrafik mimarı Erciyes Dağı'dır'

Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Yener'i ağırladı

Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Yener'i ağırladı