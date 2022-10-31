Azerbaycanlılar açılış için Talas'a geliyor

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Azerbaycan Kardeşlik Parkı, 2 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek törenle hizmete girecek. Şuşa Azerbaycan Kültür Evi'nin temelinin de atılacağı törene Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Milletvekili Ramin Mammadov ile kalabalık bir heyet de katılacak.

PAYLAŞ
  • 31.10.2022 12:46
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:19
Azerbaycanlılar açılış için Talas'a geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Azerbaycan Kardeşlik Parkı, 2 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek törenle hizmete girecek. Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nin temelinin de atılacağı törene Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Milletvekili Ramin Mammadov ile kalabalık bir heyet de katılacak.

Azerbaycan heyetinin yanı sıra Kayseri protokolünün de katılımıyla gerçekleşecek olan Azerbaycan Kardeşlik Parkı açılışında ayrıca Şuşa Azerbaycan Kültür Evi için de ilk harç konulacak. Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi boyunca uzanan ve toplamda 3 bin 300 metre uzunluğa sahip bisiklet ve yürüyüş yolu bulunan parkta ayrıca çocuklar için oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor.

Atıl vaziyette iken Talas Belediyesi tarafından el atılarak ilçeye yeşil alan olarak kazandırılan parkta ayrıca kent mobilyası, ağaçlandırma, yeşil alan ve aydınlatma çalışması yapılarak hem gündüz hem gece estetik bir görünüm ortaya çıkartıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

Kazada savrulan otomobil çocuklara çarptı: 2 yaralı

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Fenerbahçe'nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Fenerbahçe’nin kiralık futbolcuları ne yaptı?

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Talas Festivali'ne İbrahim Sadri ile muhteşem veda

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Vatandaşlar Narkotik Suçlarla İlgili Bilgilendirildi

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

3
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

4
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

5
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Altın, alım için yatırım fırsatı oluşturuyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

Kayseri Niğdeliler Derneği, Niğdelileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor

DAHA FAZLA
Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Benzine 71 kuruşluk zam kesinleşti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Vali Çiçek'ten Felahiye ve Akkışla Ziyareti

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Bu projeyle 'güvenlik kültür, yarınlar ödül' oluyor

Başkan Narin, Kayseri halkını 2'nci Olağan Kongre'ye davet etti

Başkan Narin, Kayseri halkını 2’nci Olağan Kongre’ye davet etti

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı

Başkan Büyükkılıç'tan raylı sistem toplantısı