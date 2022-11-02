Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve İsa Pınarı açıldı, Şuşa Kültür Evi’nin temeli atıldı

Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve İsa Pınarı açılışı ile Şuşa Azerbaycan Kültür Evi temel atması için düzenlenen törene, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbeycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Necibe Nesibova, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Fatih Altun, Türkiye Azerbeycan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Fahri Başkanı Recep Gambarov, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, “Biz ezelden kardeşiz. Biz dedelerimizin, dedelerimizin dedelerinin koymuş olduğu bu mirası güzel günlere yetiştirmek için varız. Dünyada Çanakkale savaşından sonra, Azerbaycan, dünyada tek olarak kendi topraklarını geri kazanmış oldu. 4,5 yılda Ermenilerin almış oldukları toprak sanki, Allah’ın bir lütfuydu. 8 Mayıs’ta verilen Şuşa 8 Kasım’da geri alındı. Karabağ toprakları ise 44 günde alındı. Tarihin hiçbir zamanında Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişki bu kadar samimi, bu kadar içten, bu kadar muhabbetle olmadı. Bunun iki mimarı var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’dir. Allah Türkün birliğini hiç bozmasın, bayraklarımızı hep zirvelere kaldırsın. Biz ezelden kardeş olmuşuz ve kardeş olarak yürüyeceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘AZERBAYCAN'IN SIKINTISI DA BİZİM SEVİNCİ DE BİZİMDİR’

Tarihi gerçeklik ışığında Azerbaycan ile geçmişten beri kardeş olduğumuzu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Hem parkımızın açılışı hem Azerbaycan Kültür Evi temelimizin atılışı hem de İsa Pınarı’nın burada yapılıyor olması bizler için birer simge, ama olmazsa olmazımız. Bu açıdan biz zaten tarihi gerçeklik ışığında geçmişten beri kardeşiz. Malumunuz Şuşamız elbette ki kurtarılmış. 30 yıl önce Ermenilerin saldırısına uğradığında önemli bir hedef idi. Sebebi kültürün başkenti olduğu için, böyle bir kültür başkentini yok etmek üzere Ermeniler saldırmış. Hocalı Katliamını gerçekleştirmiş 613 sivilimiz şehit edilmiş. Bu tarihi süreç hepimiz için önemli ve anlamlı. Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir. Can Azerbaycan'ın sıkıntısı da bizim sevinci de bizimdir” şeklinde konuştu.

‘ŞUŞA VE KARABAĞ’IN KURTULUŞUNDA KAYSERİLİLERİN DE BÜYÜK BİR DESTEĞİ VAR’

Şuşa ve Karabağ’ın kurtuluşunda Kayserililerin de büyük bir desteği olduğunu söyleyen Azerbeycan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Necibe Nesibova da, “2018 yılında Kayseri'de Hocalı Anıtının da yer aldığı Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nın açılması, 2022 yılının Ekim ayında Azerbaycan'ın zafer simgesi olan eski Türk yurdu Şuşa ile Türkiye'nin en kadim şehri şehirlerinden olan Kayseri arasındaki kardeş şehir protokolünün imzalanması ve bugün burada zaferimizin 2 yıl yıldönümüne birkaç gün kala böyle güzel bir açılışın yapılması tüm bunların gerçekten de Kayserilerle Azerbaycanlılar arasında farklı bir yakınlık ve samimiyetin olduğunun göstergesidir. Bu samimiyet sadece ve sadece ülkelerimiz ve cumhurbaşkanlarımız arasında değil aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan'ın büyük şehirleri ve köyleri arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının kurulması da bizim için ayrıca gurur ve sevinçle her yerde paylaştığımız bir durumdur. 2020 yılında Şuşa'nın özgür olmasında, Karabağ’ın Azat olunmasında bizim Kayserili kardeşlerimizin de hakkı ve zahmeti vardır” diye konuştu.

‘İKİ DEVLET BİR MİLLET’

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Talas'ımızın en büyük parklarından birini açıyoruz. 20 bin metrekare alan içerisinde 14 bin 500 metrekare yeşil alan 2 bin 200 adet ağaç ve bitki, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, oyun grupları ayrıca kent mobilyası, anfi tiyatrosu ile ayrı bir anlam taşıyor. Ancak bununla beraber Hocalı şehitler anıtının da bir sembol olarak bulunması, bir parktan çok öte iki devlet bir millet sembolizesini burada gerçekleştirmekten çok büyük gurur duyuyoruz. Tek millet olunca acılar da sevinçler de ortak oluyor. Bu nedenle Hocalı’da yaşanan soykırımın acısını 30 yıldır aynı tazelikle içimizde hissediyoruz. Bununla birlikte son zamanlarda Azerbaycan ordusunun Ermenilere karşı sağlamış olduğu bariz üstünlüğü de sevinç gözyaşlarımızla takip ediyoruz. Bu parkta ayrıca İsa Çeşmesi adı verilen bir pınar da yapıldı. Parka ayrıca şu anda temelini atacağımız 180 metrekare büyüklüğünde Şuşa Azerbaycan Kültür Evi yapılıyor. Can Azerbaycan'ın kültürünü yansıtacak iki devleti arasındaki yakınlığı gösterecek sembol bir tesis olacak. Emekleri geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Azerbeycan Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Fahri Başkanı Recep Gambarov ise şöyle konuştu: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir asır önce söylediği çok güzel bir söz vardır; Bugün bize yol haritası olmuştur adeta; ‘Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.’ Bugün hemen hemen bir asır sonrasında burada, bir taraftan Azerbaycan’ımızın kederini, bir tarafta da Azerbaycan’ımızın sevincini görüyoruz. Atatürk’ümüzün bırakmış olduğu bu güzel mirasa hemen hemen bir asır sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeş ülkesi ile kurduğu bağlar neticesinde bu mirasın bir can bulduğunu görmekteyiz.”

Konuşmaların ardından Azerbaycan Kardeşlik Parkı ve İsa Pınarı’nı açılış kurdelesini protokol birlikte kesti. Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nin de temeline ilk harç atıldı.