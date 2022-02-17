Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak çalışan 32 yaşındaki Ayşegül Pürnek, 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıda şehit olmuştu. Anma töreni, şehit Ayşegül Pürnek'in mezarının bulunduğu Kartal Şehitliği'nde gerçekleşti. Törene Şehit Pürnek'in yakınları ve sevenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp mevlit okundu. Ardından şehit Ayşegül Pürnek'e ve tüm şehitlere dua edildi.

Kayseri Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Ali Yavuz, bu günün anlamına dikkat çekerek "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz Şehitler ve Gaziler Derneği olarak şehitlerimizin, anne ve babalarımızın her zaman yanındayız. Unutturmamak adına şehidimizi mezarı başında dualarla andık. Şehitlerimiz bu vatan için, bu millet için şehit oldular. Askerlerimiz, yurtiçi ve yurtdışındaki birçok bölgede terörle mücadele ediyor. Bugün bizler rahat yaşayabiliyorsak, gökte bayrağımız rahat dalgalanıyorsa onların sayesindedir" diye konuştu.

Şehit Ayşegül Pürnek'in annesi Gülay Pürnek ise, "Şehidimiz Ayşegül Pürnek'in bugün sene-i devriyesi. Çok üzgünüz, ama böyle bir evladın annesi olduğu için çok da mutluyum. Ben şehitlerimizin seçilmiş insanlardan olduğuna inanıyorum. Rabbim herkesi şehit yapmıyor. Anne ve babaların içleri acıyor. Bu acı ömür boyu bizlerle gidecek. Her gün bir adım daha onlara yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde 5 askeri servis aracının yanında bombalı araç infilak ettirildi. Düzenlenen saldırı sonucu aralarında askerlerin, sivil memurların ve sivil vatandaşların bulunduğu 28 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın gerçekleştiği yer; Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında bulunuyordu.

Görüntü dökümü;

Şehit Ayşegül Pürnek’in annesi Gülay Pürnek,

Şehit Ayşegül Pürnek’in mezarından görüntüler.