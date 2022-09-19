Aydınlıkevler'de Şüpheli çanta paniği

Bugün öğle saatlerinde Melikgazi İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde Meriç sokakta meydana gelen olayda, cadde üstünde bırakılan bir çanta paniğe neden oldu. Vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi üzerine çantanın bulunduğu yere bomba imha ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çanta fünye ile patlatıldı.