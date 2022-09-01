Avukatlar, avukatlık asgari ücretin arttırılmasını istiyor

Kayseri Barosu avukatları, yeni adli yıl açılışı öncesi mesleki sorunlarını dile getirdi.

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  • 01.09.2022 11:42
  • Güncelleme: 01.09.2022 11:42
Avukatlar, avukatlık asgari ücretin arttırılmasını istiyor

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için tedbirlerin arttırılması ve avukatlık asgari ücret tarifesinin de ekonomik koşullara uygun olarak arttırılması gerektiğini söyledi. Köse ayrıca hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin de arttırılmasını istedi.

2022-2023 adli yıl bugün itibariyle başladı. Kayseri Barosu avukatları ve Baro Başkanı Ali Köse, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Burada açıklama yapan Köse, yeni adli yılın hâkim, savcı, yargı çalışanlarına ve hakkını arayan herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Köse, “Haklı ile haksızın ayırt edildiği, haklı olana hakkının verildiği hukukun üstünlüğüne ve adalete güven, inanç ve saygının arttığı, önümüze daha umutlu ve daha güzel baktığımız bir yıl olmasını dilerim. Herkes için adil bir adli yıl olmasını umuyor ve diliyoruz” dedi.

‘HUKUK FAKÜLTESİ DEĞİL, EĞİTİM SEVİYESİ ARTSIN’

Mesleki sorunlara da değinen Baro Başkanı Köse, bu yıl 20 bin avukatın daha göreve başladığını anımsatarak 170 bine ulaşan avukat sayısının verilen emeğin kıymetinin bilinmediği bir ortam yarattığını savundu. Köse, “Yargının bütünüyle ilgili sorunların temelindeki nedenlerin başında hukuk fakültesi sayısının plansız artışı ile hukuk fakülteleri kontenjanlarının çok fazla oluşu gelmektedir. İhtiyacın çok üzerindeki hukuk fakülteleri ve kontenjan sayıları ile ilgili politik ve popülist yaklaşımla hareket edilmemelidir. Hukuk Fakültesi ve öğrenci sayısının değil, eğitim kalitesinin artması gereklidir. Bu konuda derhal ve gerektiği gibi bir önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Avukatların da görevleri başında şiddete maruz kaldığını anımsatan Köse, mağduriyetlerin yaşanmaması için önlemlerin arttırılması gerektiğini vurguladı. Köse ayrıca, geçtiğimiz yılsonunda belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesinin de ivedi olarak yenilenmesi ve CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesi düzeyine getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

1ha

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