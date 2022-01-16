Avukat Merve Aygün Çetin, 'Nafaka hem erkek hem kadın tarafından talep edilebilir'

Günümüzde boşanmaların giderek arttığının görülmesiyle birlikte, boşanan eşler arasında anlaşmazlığa neden olan nafaka hakkında bilgiler veren Avukat Merve Aygün Çetin, “Eşler arasında mahkeme kararıyla hükmedilen nafaka türleri tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedbir nafakası taraflar boşanmadan yahut boşanma davası açmadan kadın ya da erkek tarafından diğer eşten istenebilen nafaka türüdür. Burada kişinin cinsiyetinin hiçbir önemi yoktur. Tamamıyla kanun bunu eşlerden herhangi birine özgülemiş ve şart olarak da kişinin ekonomik durumunun diğer eşten daha düşük olması olarak belirlemiştir. Bunun yanı sıra boşanma davasının bitmesinin ardından karar kesinleşip, tarafların nüfusu ayrıldıktan sonra kadına yahut erkeğe hükmedilen nafakaya ise yoksulluk nafakası denir. Tabi biz bunu toplumda kadın tarafından alındığını görmekteyiz ama kanun nezdinde bunun erkek ya da kadın olarak bir cinsiyet ayrımının olmadığını söylemek isteriz” diye konuştu.

‘SOSYO-EKONOMİK DURUMUN İSPATI GEREKMEKTEDİR’

Tedbir nafakasının hangi durumlarda kişilere tanınacağı hakkında açıklamada bulunan Avukat Aygün Çetin, “Tedbir nafakasında hakimin kişilerin kusuruna bakmaksızın erkek ya da kadının ne sebeple ayrılığa karar verdiğine bakmaksızın yani burada kadın evi ayırdıysa ya da kadının haklı bir sebebi olması lazım fakat ilk aşamada kusur bakılmadığını söyleyebilmekteyiz. Tedbir nafakasında kişilerin ispat etmesi gereken en temek şey sosyo-ekonomik durumunun ayrılık nedeniyle henüz boşanma gerçekleşmemişken erkek eşten yahu t kadın eşten evini ayırması nedeniyle meydana gelen maddi gelir azalışı, sosyo-ekonomik durumunda bir azalış ispatı gerekmektedir. Bunun yanı sıra tedbir nafakası eğer boşanma davası dışında ayrı bir dava olarak talep edildiyse davayı açan kişinin artık ayrılık da haklı olduğunu ispat etmesi gerekmektedir” dedi.

“FİİLİ AYRILIK DURUMUNDA NAFAKA TALEP EDİLEBİLİR'

Eşlerin evi ayırması veya aynı çatı altında farklı odalarda karı koca hayatın bitirerek yaşam sürmesine denilen fiili ayrılık durumunda nafaka talep edinebileceğini belirten Avukat Aygün Çetin, “Fiili ayrılık durumunda kişi eğer ayrılığı haklı bir nedene dayandırıyorsa artık karşı tarafta tedbir nafakası talep edebilecektir. Tarafların boşanmasıyla birlikte tedbir nafakasının ödenmeyeceğini de belirtmek isteriz. Tedbir nafakasının bitimin ardından 1 yıl içerisinde eşine karşı yoksulluk nafakası adını verdiğimiz hak nezdinde de süresiz nafaka olarak bilinen nafaka davasını açabilecektir. Süresiz nafaka olarak bilinen yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu’nda belirli bir süre öngörülmeksizin hükmedilebilmektedir. Ancak burada yine de mahkemelerin evlilik süresi, tarafların kusur durumu gibi hakimin vicdani kanaatiyle birlikte nafakayı süreye bağlayabileceğini söyleyebilmekteyiz” diye konuştu.

Yoksulluk nafakasının hangi durumlarda kesileceği hakkında da açıklamalarda bulunan Avukat Merve Aygün Çetin, “Yoksulluk nafakası boşanmanın ardından kadının ölümüyle sona erer. Yahut kadının yeniden resmi nikahlı evlilik yapmasıyla kendiliğinden sona erer. Ancak kişi eğer resmi nikahlı bir evlilik yapmıyor, bir birliktelik yaşıyorsa bunu resmiyete dökmeden bir yaşam tarzı sürüyorsa artık burada nafakanın kendiliğinden sonra ermeyeceğini belirtmek isterim. Bu durumda kişinin dava açması ve ispat etmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

