Avukat Çıtak: “Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor”

Radar Radyo ve KayseRadar ortak yayınında Gizem Gerçel’in sunduğu ‘Adalet Terazisi’ programına bu hafta Av. Yiğithan Çıtak konuk oldu. Programda trafik kazasından sonra vatandaşın neler yapması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Hukukta geçen trafik kazasının tanımını yapan Çıtak, karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın maddi, ölümlü, yaralanmalı gerçekleşen olayların trafik kazası olarak tanımlandığını söyledi. Çıtak, “Kazaların trafik kazası sayıla bilmesi için koşullar şu şekilde, karayolları üzerinde olması, bir veya birden fazla araç olması, ölüm, yaralanma, maddi zarar ve bu sayıların arasında bir nedensellik bir bağ olması. Örnek olarak; bir karayolda giderken arkadan bir arabaya çarptığında trafik kazaların şartları olarak sayılabilir” dedi.

Trafik kazası gerçekleştikten sonra sürücünün hangi adımları izlemesi gerektiğini anlatan Çıtak, “En çok yaşanılan olaylardan bir tanesi iki aracın birbirine çarpmasıdır. Bu tarz durumlarda vatandaşlarımız artık bilinçlendi. Bundan 10 – 15 yıl önce polis gelir tutanağı tutardı. Cezalar kesilirdi ve bu şekilde ilerlemeler olurdu. Artık sistem geliştiği için polislerin bu olaylara yetişemediğinden dolayı Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi (SBM) bir trafik kaza tespit tutanağı çıkarttı. Bu tutanağı vatandaş karşılıklı olarak kendi görüşlerini yazıyorlar ve daha sonra değerlendirmeye alınıyor. Polisin yaptığını artık vatandaş kendisi yapmaya başladı. Bana bu daha sağlıklı oldu çünkü hem polisin iş gücünü azalttı hem de polisle vatandaş arasında itilafı çürüttü. Aynı zamanda değerlendirmeyi yapan sistem iki tarafı da bilmiyor ve görmüyor dolayısıyla haksızlık oranları düştü. Tabii ki sistem sıkıntı çıkarabilir bu sıkıntımızın nedeni de bu değerlendirmelerin vatandaşın kendini haklı görmesi veyahut da haklıyken haksız duruma düşmesi. Bu konuda kanunumuz itiraz edebilirsiniz bu rapor kesin değil diyor. Vatandaşlar genellikle bu rapora itiraz etmez ve bu şekilde kesinleşir sebebi de bilinmediğinden dolayı” diye konuştu.

‘E DEVLET’TEN İTİRAZ EDİLEBİLİYOR’

Sürücünün aldığı tutanağı itiraz etme hakkı olduğunu da dile getiren Avukat Çıtak, “Hasar tespit tutanağını kusur oranında belirlendiğinde vatandaşa tebliğ olur. Bu tebliğden itibaren 5 gün içerisinde vatandaşın buna itiraz etmesi gerekir. İtirazı gerçekleştirmek için vatandaşın kendi sigorta şirketinin sigorta acente vasıtasıyla itiraz edebilir. Aynı zamanda E Devlet’ten itiraz edilebiliyor. E devlet sizi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne bağlıyor ve buradan itirazı gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yapılan itirazlar daha hızlı bir şekilde geri dönüşü oluyor bunu da bilmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Son olarak talep edilen itirazın nasıl takip edilebileceği hakkında konuşan Çıtak, “Karşı tarafı sigorta şirketine itiraz ettiğimiz için muhataplarımız bellidir. Benim vatandaşlara genelde önerim şudur; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne girsinler burada ana sayfada hizmetler sekmesinden karayolları trafik hasar tespit tutanağını sorgulama itiraz var. Burada hem haklı haksız oranlarını görürler hem de itiraz edebilirler. Yaşanılan olayları kapsamlı bir şekilde mahkemede bizler ele alıyoruz” dedi.