Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

Avşarelleri Derneği'nde yapılan 2. Olağan Genel Kurul'da kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu yeniden başkan seçildi.

PAYLAŞ
  • 27.03.2022 15:06
  • Güncelleme: 27.03.2022 15:28
Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avşarelleri Derneği’nde yapılan 2. Olağan Genel Kurul’da kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu yeniden başkan seçildi.

Avşarelleri Derneği’nde yapılan genel kurula, kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu, başkan yardımcıları ve üyeler katıldı. Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Okan Avşarkocaoğlu; “Derneğimiz 2018 yılında 17 kurucu üye ile kurduk. Genel kurulumuzu 3 yılda bir yapıyoruz. Bugün ki üye sayımız 118 kişi. Derneğimizin kurulma amacı yöremizdeki olup biten olayları insanlarımıza duyurmak. Yöremiz üzerinde yapabileceğimiz kalkınma hareketleri varsa onları yönlendirebilmek. Benden başka bir aday yok. Öyle bir sıkıntımızda yok. Görev almak isteyen herkes görev alabilir. Şu an için tek adayız. Adaylık konusunda bir gelişme yok şuan için ama aday olursa da problem yok. Herkes derneğimizde görev alabilir” dedi.

Ayrıca gerçekleşen genel kurula üyeler tarafından yoğun ilgi gösterilirken, kurucu ve mevcut başkan Okan Avşarkocaoğlu tek aday çıktığı seçimde yeniden başkan seçildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır'

Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

Büyükkılıç'tan 'Kütüphaneler Haftası'nda' kütüphane hediyesi

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

YÖK Başkanı Özvar, Kayseri Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

Avşarelleri Derneği'nde olağan genel kurul yapıldı

En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'nden hayra davet

TÜMSİAD Kayseri Şubesi'nden hayra davet

Çok Okunanlar
1
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

2
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hacılar Erciyespor BAL'da

Hacılar Erciyespor BAL'da

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

DAHA FAZLA
İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

İYİ Parti Talas'ta yeni yönetim kurulu belirlendi

Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Hikmet Spor Kulübü bilek güreşinde Türkiye üçüncüsü oldu

Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Wi-Fi şifrenizi kimseyle paylaşmayın

Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Büyükşehirden tarım ve hayvancılık alanında bir ilk daha

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hedefimiz, şehrimizde yaşayan herkesin yüzünü gülümsetebilmek'