Avşar Arıkları 13.kez bir araya geliyor

Arıklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selami Arık, gelenekleri ve ahlaki değerleri yaygınlaştırmak ve sevgi, saygı temeline dayalı birlik ve beraberliği pekiştirmek üzere Sarız ve yöresinde yaşayan Avşar akraba topluluklarla geleneksel bir şenliği 13 yıldır sürdürdüklerini ifade etti

Arıklar kökten birbirlerinin akrabası olup çoğalarak ayrı ayrı yerleşim yerleri oluşturmuş Avşar topluluklardır. Doğup büyüdüğü yerleşim yerlerinin dışında görevli olmaları veya geçim şartlarından dolayı il, ilçelerde, yurt dışında yaşayan mensupları bulunmaktadır.

Arıklar Derneği bu noktada devreye girerek akrabaların ve gençlerin birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını, akrabalıktan doğan bu dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamaya yönelik olarak düzenledikleri Arıklar Şenliği’nde sanatçı Tugay Kocakaya da bir konser verecek.

