Avrupa'ya engelsiz mantı

Kayseri'de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Fransa'daki anaokulu öğrencilerine ve velilerine çevrimiçi ortamda meşhur Kayseri mantısını yapmayı öğretti.

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  • 17.03.2022 14:28
  • Güncelleme: 17.03.2022 17:09
Avrupa'ya engelsiz mantı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Fransa’daki anaokulu öğrencilerine ve velilerine çevrimiçi ortamda meşhur Kayseri mantısını yapmayı öğretti.

Melikgazi İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Atölyesi, e-Twinnig projeleri kapsamında yürütülen ‘Bir Dünya Mutfak’ Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Fransa’daki bir okulda eğitim gören anaokulu öğrencilerine çevrimiçi olarak meşhur Kayseri mantısının yapımın öğreten özel öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Yiyecek İçecek Öğretmeni Hüseyin Bozlak, proje hakkında bilgiler vererek, “Bir Dünya Mutfak isimli projemizin Fransa’daki kurucu ortağıyla beraber Kayseri mantısı yapma uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Paris’teki okulumuzda da yine öğrencilerimiz ve veliler şu anda bizimle eş zamanlı olarak Kayseri mantısını orta uygulamalı olarak yapıyorlar. Bu projeyle öğrencilerimizin özgüvenleri artıyor. Kendilerine olan özgüvenleri arttıkça başarı oranları eş değerde gelişiyor. Öğrencilerimiz Türkiye’de birçok farklı okulda öğrenci arkadaşlarıyla tanışmışlardı. Bu projemizle yurt dışına da açılarak, Fransa’da bulunan öğrenciler ve velilerle tanışma imkânı buldular. Aramızda hediyeleşmeler gerçekleşti. Çok güzel ve verimli bir şekilde çocuklarımızın sosyal gelişimine de katkı sağlayacak projelerimize bu şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozlak, “Projemizin devamında öğrencilerimiz, özellikle proje kurucusu ortağı olduğumuz farklı ülkenin okulundaki öğrencilerimizin yiyeceklerini yapacaklar. Oralardan da bizler uygulamalarımızı buradaki atölyemizde uygulamış olacağız. Bir de yine Fransa’daki kurucu ortağımızın, ‘farklı bölge farklı il, yemeğimi bil’ isimli proje ile de ikinci bir ortaklığımız olacak. Orada da yine özel eğitim öğrencilerimizle uygulamalarımız devam ediyor. Her ülkenin, yörenin farklı ve meşhur yemeklerini eş zamanlı çevrimiçi ortamda uygulayarak, yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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İHA

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