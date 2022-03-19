Avrupa Şampiyonu Sercan'ın hedefi Dünya Şampiyonluğu

Antalya Kemer'de 26 - 31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek olan Sercan Koç, sabah parkta kros, akşam ise salonda teknik çalışıyor. Muay Thai Federasyonu Sportif Direktörü Göksel Cingöz yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Sercan Koç 1HA'ya özel açıklamalarda bulundu. Şubat Ayında yapılan Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan Melikgazi Belediyesporlu Sercan, Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da birinci olarak Dünya Şampiyonasına katılmayı hedeflediğini söyledi. Sercan Koç, 1HA mikrofonlarına şu ifadeleri kullandı; "Bu sene Avrupa Şampiyonu oldum. Kayseri'ye altın madalya getirdim. Şimdi de Kayseri il seçmelerinde şampiyon oldum. Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorum. Orada da şampiyon olup ülkemizi Dünya Şampiyonasında temsil etmek istiyorum."