Avrupa şampiyonu halterci Büyükhüseyinler coşkuyla karşılandı

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Niğdeli milli halterci Yasin Büyükhüseyinler, coşkuyla karşılandı.

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  • 17.08.2022 15:09
  • Güncelleme: 17.08.2022 20:11
Avrupa şampiyonu halterci Büyükhüseyinler coşkuyla karşılandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Polonya’da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazanan Niğdeli milli halterci Yasin Büyükhüseyinler, coşkuyla karşılandı.

Niğde Terminalinde düzenlenen davullu zurnalı karşılama töreni sonrasında şehir turu atan şampiyon sporcu hedefinin Dünya Şampiyonası’nda da derece yapmak olduğunu söyledi. Karşılama töreninde açıklamalarda bulunan Yasin Büyükhüseyinler şunları söyledi:

"Şampiyonluğumda emeği geçen başta antrenörüm Nihat Arslan’a ve İl müdürlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu var. İnşallah orada da başarılarımın devamı gelecek. Çalışmalarıma aralıksız devam edeceğim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim."

Niğde İl Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü de, "Polonya’dan gelen şampiyon kardeşimiz büyük bir özveri ile çalıştı. Daha sporcumuzu Ankara’da olimpiyat hazırlık merkezimize gönderdik. Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ülkemize en şekilde temsil ederek şampiyon oldu. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edecek. Kendisine de bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Polonya’da düzenlenen şampiyonada 73 kiloyla mücadele eden Yasin Büyükhüseyinler, koparmada 114 kilo, silkmede 138 kilo, toplamda 252 kilo ile 3 altın madalya kazanmış ve Avrupa şampiyonu olmuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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