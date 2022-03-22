Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi Başkan Palancıoğlu temsil ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3 gün sürecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

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  • 22.03.2022 15:23
  • Güncelleme: 22.03.2022 15:54
Avrupa Konseyi Toplantıları'nda Türkiye'yi Başkan Palancıoğlu temsil ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3 gün sürecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Toplantısı’na katılarak Türkiye’yi temsil ettiklerini söyledi.

Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın İncelenmesi Raporu"nun üzerinde görüşlerini aktaracaklarını söyleyen Başka Dr. Palancıoğlu; “Strazburg’da yüz yüze yapılan toplantılara pandemiden dolayı online olarak katılıyorum. Ana gündem Ukrayna ile ilgili. Ülkemizin çıkarlarını koruyacak ve temsil edecek şekilde burada söz alıyorum. Yarın önemli. Yarın Türkiye raporunun oylanması söz konusu olacak. Yarınki toplantıda ise Türkiye raporunu da inşallah görüşüp karara bağlayacağız. Yerel ve Bölgesel Yönetimler alanında önemli bir statüye sahip olan Avrupa Konseyi’nde bulunan tüm temsilciler olarak, Türkiye’mizin lehine sonuçlar alabilmek için gayret ediyoruz. 3 gün sürecek toplantıda alınacak tüm kararların ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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İHA

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