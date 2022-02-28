Avcılar denetlendi

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda ilçelerde yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.

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  • 28.02.2022 11:00
  • Güncelleme: 28.02.2022 11:13
Avcılar denetlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda ilçelerde yasa dışı avcılık denetimleri yaptı.

Ekiplerce; Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Pınarbaşı, Kocasinan ilçelerinin çeşitli noktalarında yasa dışı avcılık denetimleri yaptı. Denetimler esnasında avcıların yasal çerçeveler içerisinde avlanıp avlanmadıkları ve kaçak gümeler kontrol edildi. Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde 2021-2022 av sezonu kapanacak. Yapılan açıklamada; "Bu bağlamda avcıların ava çıktıkları tarihlere dikkat etmeleri herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için önem arz etmektedir" denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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