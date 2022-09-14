Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Kayseri'de sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Barış E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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  • 14.09.2022 12:10
  • Güncelleme: 14.09.2022 12:10
Av tüfeği ile vurulan adam hastanede hayatını kaybetti

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Şinasi Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Barış E., tartıştığı B.T. tarafından av tüfeği ile vuruldu.  

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Barış E. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Barış E. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan katil zanlısı B.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

1ha

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