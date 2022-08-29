Av koruma kontrol denetimleri devam ediyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında av koruma kontrol denetimleri yaptı.

Yapılan denetimlerde avcıların; avlanma belgeleri, limitleri, yasak saha ve tüfek takozlarının 2 fişek ile sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı kontrolleri gibi hususlar denetlendi. Denetimlerde herhangi bir usulsüz ava rastlanılmazken, belgeli ve yasalar çerçevesinde av yapan avcılara teşekkür edildi.

Açıklamada, yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılabileceği bildirildi.