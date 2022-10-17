Av koruma ekiplerinden hafta sonu denetimi
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında 'av koruma kontrol' denetimleri yaptı.
- 17.10.2022 13:47
- Güncelleme: 17.10.2022 14:02
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında ‘av koruma kontrol’ denetimleri yaptı.
Kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimlerde avcıların; avlanma belgeleri ve limitleri, yasak saha ve tüfek takoz kontrolleri gibi hususlar denetlendi. Ayrıca 150’den fazla avcı denetlenirken, kontroller sonucunda 7 avcıya ‘4915 Sayılı Kara Avcılığı’ kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı.
İHA
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