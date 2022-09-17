Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri Kayseri'de yapılacak
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri, 11 şehirden 77 sporcunun katılımıyla Kayseri'de yapılacak.
- 17.09.2022 19:26
- Güncelleme: 17.09.2022 19:26
Birçok spora ev sahipliği yapan Kayseri Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisleri,
17-18 Eylül tarihlerinde Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapacak.
Türkiye’nin en iyi atlı okçuluk sporcularının yarışacağı finale 11 şehirden gelen toplamda 77 sporcu ve atları şampiyon olmak için mücadele edecek.
Seyirci giriş ve çıkışları saat 08.30-16.30 olup girişler ücretsiz olacak.
1ha
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