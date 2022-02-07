Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da yapılan U18 ve U20 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasından Kayseri TOHM sporcuları derecelerle döndü.

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  • 07.02.2022 16:43
  • Güncelleme: 07.02.2022 16:46
Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da yapılan U18 ve U20 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasından Kayseri TOHM sporcuları derecelerle döndü.

02 - 06 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan U18 ve U20 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasında U18 kategorisinde Aleyna Karabulut üç adım atlamada Türkiye şampiyonu, uzun atlama ve U20 üç adım atlamada Türkiye üçüncüsü oldu. U20 yüksek atlamada mücadele eden Kayserili sporcu Atilla Göktuğ Taştelen Türkiye şampiyonu olarak Balkan Gençler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları ve antrenörleri Cemal Koşmaz’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA

Kayseri Gündem
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