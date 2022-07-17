Atilla Göktuğ Balkan ikincisi oldu
Denizli ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan Kayserili sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen gümüş madalya kazandı.
- 17.07.2022 19:02
- Güncelleme: 17.07.2022 19:02
Dünya Liselerarası Yarışlarında ikinci olan Atilla Göktuğ Taşdelen Balkan Şampiyonasında da mücadele etti. 16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda yüksek atlama kategorisinde yarışan Atilla Göktuğ Taşdelen, 2.12’lik derecesiyle ikinci oldu.
Yarışlara antrenör Cemal Koşmaz yönetiminde katılan genç sporcu, Dünya Liselerarası Yarışlarının ardından Balkan Şampiyonasında da gümüş madalya kazandı.
1ha
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