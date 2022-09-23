Atık malzemeleri geri dönüştürerek kütüphane yaptılar

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından hizmete açılan kütüphanede tiner varillerinden yapılan koltuklar, eski telefon direklerinden yapılan kütüphane, kablo makaralarından yapılan masa bulunuyor.

İncesu ilçesine bağlı Kızılören mahallesinde bulunan Osman Kulaç ilköğretim okulu Sıfır Atık projesi kapsamında Geri Dönüşüm Kütüphanesi hazırladı. Kütüphanenin açılışına İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve davetliler katıldı.

Okul Müdürü Burak Kılıçkaya, Sınıf öğretmeni Fatih Şahin ve öğrencilerinin topladıkları atık eşyaları geri dönüşümle kazandırdıkları kütüphanede tiner varillerinden yapılan koltuklar, eski telefon direklerinden yapılan kütüphanenin ve kablo makaralarından yapılan masanın bulunuyor. Osman Kulaç ilköğretim okulu bu yıl Sıfır Atıkla Geri Dönüşüm, Anadolu'nun Ata Tohumları ve Atık malzemelerden Kuş Yuvası projesi hazırladı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise yaptığı açıklamada "Atık malzemeleri sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümle kazandırarak kütüphane oluşturan okul idarecilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor. Belediye olarak bu projelerin en büyük destekçisiyiz. Öğrencilerimizin ürettiği ata tohumlarının fidelerini alarak vatandaşlarımıza dağıtacağız "dedi.