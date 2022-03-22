Atık malzemelerden 'kitap okuma köşesi' yapıldı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında geri dönüşümden elde edilen malzemelerle 'kitap okuma köşesi' oluşturdu.

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  • 22.03.2022 09:46
  • Güncelleme: 22.03.2022 09:46
Atık malzemelerden 'kitap okuma köşesi' yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında geri dönüşümden elde edilen malzemelerle ‘kitap okuma köşesi’ oluşturdu.

Proje kapsamında kitap okuma köşesi kurmak için toplanan atık malzemeler, Yozgat Halk Eğitim Merkezinde idareci, usta öğretici ve kursiyerler tarafından bir araya getirilerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan palet, araba lastiği, meyve kasası, ip gibi birçok malzeme dönüştürülerek masa, sehpa, sandalye, kitaplık ve buna benzer kütüphane malzemesi olarak hayat buldu. Proje sayesinde halk eğitim merkezine hem kütüphane amacıyla kullanılmak üzere özgün bir alan kazandırıldı hem de geri dönüşüm kültürü yaygınlaştırılmaya çalışıldı.

Okuma köşesinin sıfır atık ve geri dönüşüm kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Hanım önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde tüm halk eğitim merkezi müdürlüklerine geri dönüşümden yapılmak kaydıyla okuma kütüphaneleri talimatı verildi. Biz bu doğrultuda kurslarımızın yoğun olması sebebiyle uygun alanımız olmadığı için binamızın belli bir köşesinde sadece atık, kullanılmış malzemelerden yapılan okuma köşesi hazırladık. Eski kullanılmayan araba lastiklerini boyayarak masa yaptık. Tablaları ayrıştırarak bir çit hazırladık. Meyve ve sebze kasalarından kütüphane rafları oluşturduk. Orayı ilgi çekecek kursiyerlerimizin farkına varacağı bir yer haline getirerek onların istifadesine sunduk. Geri dönüşümün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve halkımızda duyarlılık oluşturmak için yapılan projeye katkı sunmak istedik” dedi.

İHA

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