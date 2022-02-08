Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcular önemli dereceler alarak Kayseri'ye döndü.

PAYLAŞ
  • 08.02.2022 09:22
  • Güncelleme: 08.02.2022 10:20
Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcular önemli dereceler alarak Kayseri’ye döndü.

01-06 Şubat 2022 tarihleri arasında Mersin Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporculardan Mert İbrahim Özel, genel sıralamada 564 atarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayarak, yurt dışı baraj puanı attı. Bir diğer sporcu Tuğba Bugur, şampiyonayı 548 puan atarak Tohm baraj puanının üzerinde tamamladı. Sporcular Trabzon’da düzenlenecek olan yurt dışı kadrolarının belirleneceği Karadeniz Kupasına katılmaya hak kazandı. Yıldız A kategorisinde yarışan sporcu Arzu Naz Yılmaz ise 357 puanla Tohm barajını geçerek Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemleme çalışmaları devam ediyor

Yemleme çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

Kocasinan Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi

DAHA FAZLA
Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler

Atıcılık şampiyonasından derece ile döndüler

Doktora tabancayla saldıran sanık: 'İstesem öldürürdüm'

Doktora tabancayla saldıran sanık: 'İstesem öldürürdüm'

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına girdi: 2 yaralı

Freni boşalan kamyonet çocuk parkına girdi: 2 yaralı

Kayseri OSB'de doğalgaz kısıtlaması sona eriyor

Kayseri OSB'de doğalgaz kısıtlaması sona eriyor

Kayserispor İstanbul'a gitti

Kayserispor İstanbul'a gitti