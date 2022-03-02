Ataş, işçi sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Erciyes Üniversitesi'nde çalışan işçilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Ataş, 'Gecesini gündüzüne katarak çalışan bu işçi kardeşlerimizin ciddi bir hak kaybı var' dedi.

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  • 02.03.2022 16:45
  • Güncelleme: 02.03.2022 16:45
Ataş, işçi sorunlarını Meclis gündemine taşıdı

İşçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çağrı yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te yaptığı konuşmada "İşçilerimizin mağduriyetleri bir an önce giderilmeli, geçmişe dönük hak kayıpları verilmelidir" şeklinde konuştu.

'SÖZ VERDİLER, AMA BİR ADIM ATILMADI! MAĞDURİYETLER HALA DEVAM EDİYOR'

Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: 696 sayılı KHK'yle Erciyes Üniversitesinde kadroya geçen işçilerin bir kısmı hâlâ toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüne alınmadı. Bu durumu üç ay önce bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuyla ilgili "İşveren kabul etmiyormuş, kabul etmek mecburiyetinde, emekçilerimizin kazandığı hakkı hiç kimse gasbedemez." diyerek sorunun çözüleceğini söyledi. Üzerinden üç ay geçti ama sorun bir türlü çözülemedi. Gecesini gündüzüne katarak çalışan bu işçi kardeşlerimizin ciddi bir hak kaybı vardır. Buradan bir daha söylüyoruz, sorun çözülmediği sürece de söylemeye ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu işçilerimizin mağduriyetleri bir an önce giderilmeli, geçmişe dönük hak kayıpları da verilmelidir.

Kurumsal Haber

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