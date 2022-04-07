Ataş'ın Kayseri önergesini Ak parti ve Mhp reddetti

İş yerlerimiz sürekli işçi çıkarmakta, esnafımız kepenk kapatmakta, çiftçimiz ise kredi ve icranın pençesindedir. Enflasyon altında ezilen, alım gücü iyice düşen, bir türlü hak ettiğini alamayan Kayserili, iş bulma ve ucuzluk kuyruklarında, akşam pazarlarında hayatta kalma mücadelesi vermektedir" ifadelerini kullandı. Ancak Ataş ve beraberindeki 20 Milletvekilinin verdiği Kayseri önergesi, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te Kayseri'nin sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor. Ataş, bu kez de partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in Kayseri ziyaretinin ardından harekete geçti ve Kayseri'nin sorunlarını Meclis'e taşıdı.

KAYSERİ HER ALANDA GERİYE GİDİYOR

Milletvekili Ataş, önergesinde AKP iktidarından bir türlü istediği ve beklediği desteği alamayan Kayseri'nin tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime, ticaretten ulaşıma, turizmden çevreye kadar her alanda sürekli geriye gittiğine vurgu yaptı.

İLK DEFA BİR BERBERDE VERESİYE DEFTERİYLE KARŞILAŞTIK!

Hem kendisine hem de İYİ Parti Lideri Akşener'in kent ziyaretinde yansıyan sorunlara dikkat çeken Ataş, Kayseri'nin ekonomik durumu ile Kayserili çiftçilerin, besicilerin ve esnafların sorunlarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına araştırma önergesi verdi. Meclis'te önergesiyle ilgili söz alan Milletvekili Ataş, vatandaşın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Türkiye'yi karış karış gezen Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ilk defa bir berberde veresiye defteriyle Kayseri'de karşılaşmıştır" dedi.

KAYSERİ'Yİ TÜRKİYE'NİN ORTASINDA ULAŞILMAYAN BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren ülkemizi il il, ilçe ilçe gezerek esnaf ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemektedir. Genel Başkanımız bu programlar kapsamında tüm Türkiye'yi gezmiş, ikinci tura ise Kayseri'den başlamıştır. 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşen programın ilk gününde Kayseri'nin sanayici ve iş insanlarıyla gayet verimli bir toplantı gerçekleştirmiş, Kayserili iş insanlarının ve sanayicilerinin sorunlarını dinlemiştir. Gelişmiş sanayi altyapısı ve konumuna rağmen hak ettiği yere gelemeyen şehrimizin iş insanlarının birtakım istek ve beklentileri bulunmaktadır. Öncelikle, Kayseri Anadolu'nun ortasındaki konumuna rağmen ulaşılması zor bir şehir hâline dönüşmüştür. Şehirlerden limanlara ulaşımın zorluğu ve maliyetlerin yüksek olması, söz verilmesine rağmen yirmi yıldır gelmeyen hızlı tren, yine, söz verilip tutulmayan lojistik merkezi, havaalanının küçük ve uçuş sayısının yetersiz olması, doğuyu batıya bağlayan bir otobanının bulunmaması Kayseri'yi Türkiye'nin ortasında ulaşılmayan bir şehre dönüştürmüştür. Ulaşımdaki bu sıkıntı maliyetleri de artırmış ve ayrıca başka şehirlere verilen sanayi desteklerinin Kayseri'ye verilmemesi dolayısıyla Kayseri yabancı yatırımcı çekemediği gibi mevcut yatırımcıları da ya teşvik bölgelerine gitmeye ya da işlerini küçültmeye sevk etmektedir. Bu durum da Kayseri'de istihdamın azalmasına, işsizliğin artmasına, üretimin gerçek kapasiteye ulaşmamasına sebep olmaktadır. İktidarın "Bu Kayserili işini bilir." mantığıyla şehrimizi kaderine terk etmesinin cezasını Kayserili hemşehrilerim ödemektedir. Öyle ki tüm Türkiye'yi karış karış gezen Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ilk defa bir berberde veresiye defteriyle Kayseri'de karşılaşmıştır. Kayserili sanayicilerin sorunları arasında ara eleman sıkıntısının da olduğunu kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Şehrimizdeki meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 82'si kendi iş kolu dışında çalışmaktadır, bu da sanayide teknik işlerin aksamasına sebep olmaktadır" dedi.

İKTİDARIN SEBEP OLDUĞU BU KRİZİN BEDELİNİ SANAYİCİLERİMİZ VE KAYSERİLİ ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞTIR

Ataş, "Diğer yandan, ham madde ithalatında ve ürün ihracatında ciddi sıkıntılar mevcuttur. Özellikle, konteyner bulunmaması bulunduğunda da çok pahalı olması sorunu hâlâ devam etmektedir. Bu soruna çözüm bulunamadığı takdirde Kayseri'de üretim sektöründe yaşanan sıkıntı gün geçtikçe daha da büyüyecektir. Diğer yandan, enerjide yaşanan sıkıntı da şehrimizin ekonomisini derinden etkilemiştir. Kayseri'de yer alan organize sanayi bölgelerinde dönüşümlü olarak elektrik kesintilerinin yaşanması üretimi durdurmuş, sanayimizi zor durumda bırakmıştır. Kayseri'deki organize sanayide üretimin durmasının ülkemize günlük maliyeti tahmini 500 milyon civarındadır. İktidarın sebep olduğu bu krizin bedelini yine sanayicilerimiz ve Kayserili ödemek zorunda kalmıştır. Sanayicimiz bu sorunlara çözüm beklemektedir, Kayserili haber beklemektedir" şeklinde konuştu.

İLÇELERDE TARIM VE HAYVANCILIK GİDEREK AZALMIŞ DURUMDA! KIRSALDAN GÖÇ HIZLANDI! ADALETSİZ UYGULAMALAR VAR

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in, ilçe ziyaretlerine de dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde tarım ve hayvancılığın giderek azaldığını ve kırsaldan göç hızlandığını kaydetti. Ataş, "Genel Başkanımız Kayseri şehir merkezi ile Tomarza ve Bünyan ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemiştir. Kayseri, diğer alanlarda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da hak ettiği teşvik ve destekleri alamamış, ilçelerimizde tarım ve hayvancılık giderek azalmış, kırsaldan göç hızlanmıştır. Kayseri'nin çevresindeki birçok il, yine batıda Kayseri'yle aynı gelişmişlik düzeyindeki iller IPARD gibi önemli kırsal kalkınma projeleri kapsamına alınırken Kayseri kapsam dışı bırakılmıştır. Yine, şehrimizdeki Yamula, Develi 2. Merhale ve Bahçelik Barajlarının sulama projeleri yirmi yıldır bitirilemediği için tarım arazilerinin önemli bir kısmı sulanamamaktadır. Tarımsal sulamada Kayserili çiftçiler zaten zor durumdayken şimdi de Develi, Pınarbaşı, Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki çiftçilerin yıllardır kendi imkânlarıyla Zamantı Irmağı'ndan tarımsal amaçlı ücretsiz kullandıkları su, DSİ tarafından önce fahiş fiyatlarla faturalandırılmış, şimdi de tamamen yasaklanmıştır. Bu haksız uygulamadan biran önce vazgeçilmeli, sulama projeleri biran önce bitirilmelidir" dedi.

AKP VE MHP KAYSERİ ÖNERGESİNİ REDDETTİ!

Diğer yandan İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş ve beraberindeki 20 Milletvekilinin verdiği Kayseri önergesi, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.