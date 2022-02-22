Ata Yücel: 'Oto alım satımı, kayıtlı oto galericilerinin işidir'

 Kayseri Motorlu Araçlar Alım Satımı Derneği (MAAS-DER) Üyesi Ata Yücel, ikinci el araç alım satımını sadece galericilerin yapması gerektiğini dile getirdi. Kendilerinin kayıt altında ve vergi mükellefi olduklarına dikkat çeken Yücel, bu sayede mağduriyetlerin de önüne geçilebileceğini dile getirdi. 

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  • 22.02.2022 18:07
  • Güncelleme: 22.02.2022 18:07
Ata Yücel: 'Oto alım satımı, kayıtlı oto galericilerinin işidir'

Günümüzde birçok kişi, ticari bir kaydı olmadan geçimini araç alıp satarak sağlamaya çalışıyor. Bu durum, devleti vergi kaybına uğratırken, alıcı kişiler açısından da mağduriyetler ortaya çıkarıyor. MAAS-DER Üyesi Ata Yücel, bazı kişi veya kuruluşların gerekli yükümlülükleri yerine getirmeden bu işle uğraştığını söyledi. Yücel, "Bizler vergisini ödeyen, istihdam yaratan bir meslek grubuyuz. Fakat benim yıllardır en çok üzüldüğüm, sıkıntı çektiğim şöyle bir konu var. Birçok meslek erbabının ikinci işi, maalesef otomobil alıp satmak olmuş. İnsanlar vergi ödemeden, kayıt altına girmeden oto alım satımı yapmaktadır. Bunun önüne geçmek için devletimiz bir mesleki yeterlilik belgesi çıkardı. Bundan sonra ikinci el ticaretinin sadece oto alım satım mesleğini yapan esnafların yapmasını rica ediyorum" diye konuştu. 

"HERKES MESLEĞİMİZİ TİCARİ KAYGILARLA YAPMAK İSTİYOR"

Yücel, Kayseri'de kurulması planlanan 'Oto Kent' ile ilgili de açıklama yapan Yücel, "Oto Kent projesini uzun zamandır düşünüyoruz. Ancak araya pandemi süreci girdi. Bu süreçte gıda sektöründen bir grup, site kurmak için bir arsa aldı. Anladığım kadarıyla bunlar bu siteyi kendileri beceremeyince arsanın bir kısmını oto galericiler sitesi, bir kısmını da toptancılar sitesi yapmaya çalıştılar. Bunu da beceremeyince şimdi tamamen bir oto galericiler sitesine çevirmeye çalışıyorlar. Yani bizim mesleğimizi herkes yapmaya çalışıyor. Bunu da ticari kaygılarla yapmak istiyorlar. Bizim 'oto kent' projemiz böyle olmayacak. Bu projeyi mevcut esnafımıza; kayıt altında, vergisini ödeyen, mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımıza yapıyoruz. Bu konuda milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve il başkanlarımızın yardımıyla muvaffak olacağız" diye konuştu.

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