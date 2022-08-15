Aslan: 'Yardımcı kaynaklar öğrencilerin masasında hazır olacak'

Sivas'ta 2022-2023 Eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Akademik Başarıların Değerlendirilmesi ve Planlanması toplantıları tamamlandı.

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  • 15.08.2022 10:28
  • Güncelleme: 15.08.2022 10:28
Aslan: 'Yardımcı kaynaklar öğrencilerin masasında hazır olacak'
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Sivas’ta 2022-2023 Eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Akademik Başarıların Değerlendirilmesi ve Planlanması" toplantıları tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, toplantının son oturumunda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı liselerin müdürleri ile bir araya geldi. Müdürlüğün A Blok Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürleri Mehmet Başcil ve Mesut Kaş da katıldı.

Özel okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki başarı durumlarının masaya yatırıldığı toplantıda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hedef ve planlamaları üzerinde duruldu.

LGS ve YKS’deki başarı seviyesini her sene daha yukarıya taşımak için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Çocuklarımızın akademik başarısını üst seviyelere çıkarmak için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz. Her sene daha ileriye mottosuyla hareket ederek yeni eğitim-öğretim yılını daha başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Okul müdürleri ile bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Aslan, okullar başlamadan tüm hazırlıkların tamamlanmasını da istedi.

Yardımcı kaynakların Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunulacağını hatırlatarak öğrencilerin başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağını belirten Aslan, "Yardımcı kaynaklar, okul kitapları ile birlikte eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerimizin masasında hazır olacak. Öğrencilerimizin hem yardımcı kaynakları hem de EBA Akademi uygulamasını etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını istiyoruz" dedi.

Şube Müdürü Mesut Kaş ve Mehmet Başcil ise sorumluluk alanları ile ilgili konularda okul müdürlerini bilgilendirdi. Okul müdürleri de görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

İHA

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