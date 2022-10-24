ASKON'da Bayrak Değişimi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesinde beklenen başkan değişikliği gerçekleşti. Görevinden ayrılan Ali Özcan'ın yerine önceki dönem başkan vekilliği yapan İlker Barlı başkan olarak atandı.

PAYLAŞ
  • 24.10.2022 11:00
  • Güncelleme: 24.10.2022 11:03
ASKON'da Bayrak Değişimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesinde beklenen başkan değişikliği gerçekleşti. Görevinden ayrılan Ali Özcan’ın yerine önceki dönem başkan vekilliği yapan İlker Barlı başkan olarak atandı.

Göreve başlamasının ardından başkan olarak ilk toplantısını yapan İlker Barlı, yaşanan değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Barlı; "Uzun zamandır başkan vekilliğini yapmış olduğum ASKON Kayseri’de başkan olarak yeni bir yola çıktık. Ekibimizle birlikte güzel bir dönem yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Planlarımızı hazırladık, başarı için adımlar atacağız. Öncelikle ASKON Kayseri kurucu başkanımız Ali Özcan Bey’e teşekkür ediyorum. Kayserimizde hem kurucu oldu hem de üst noktalara hızla çıkarmasına öncülük etti. Aynı şekilde bugüne kadar birlikte hareket ettiğimiz ve uzun yıllardır hizmet ettikleri için üye olarak devam etmek isteyen kıymetli iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Dâhil edeceğimiz yeni isimlerle beraber yeni yönetimimizi de zaman içerisinde göreceksiniz. Kayseri için, ülkemiz için imza niteliğinde işler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlker Barlı Kimdir?

Kayseri’de 1981 yılında doğan İlker Barlı, babasının memuriyeti nedeniyle farklı illerde öğrenim görmüştür. Lisans eğitiminde Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde işletme bölümünden mezun olmuştur. Matbaa alanında 2011 yılında kurmuş oldukları bir şirketi mevcuttur. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Barlı, önceki dönem Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri başkan vekilliğini görevini yürütmüştür. İlker Barlı evli ve bir çocuk babasıdır.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nden uzayın derinliklerine götüren sergi

Talas Belediyesi'nden uzayın derinliklerine götüren sergi

'Soğuk havalarda aracı çalıştırmadan önce motor kaputuna vurun'

'Soğuk havalarda aracı çalıştırmadan önce motor kaputuna vurun'

KAYÜ aşçılık programı öğrencileri, Mersin'den ödülle döndü

KAYÜ aşçılık programı öğrencileri, Mersin'den ödülle döndü

Başkan Çolakbayrakdar 'Yakut Mahallesi'ni de güzel bir geleceğe hazırlıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Yakut Mahallesi'ni de güzel bir geleceğe hazırlıyoruz'

Büyükkılıç'tan Vali Çiçek ve Özhaseki ile birlikte turizm gezisi

Büyükkılıç'tan Vali Çiçek ve Özhaseki ile birlikte turizm gezisi

Başkan Özdoğan: 'İlçemizdeki modern yapılar hızla devam ediyor'

Başkan Özdoğan: 'İlçemizdeki modern yapılar hızla devam ediyor'

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

4
Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

Valilik ve Büyükşehir'den tarihi mekânda 'Orta Asya Türk Müziği' konseri

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BAL'da ki Kayseri takımları bu hafta 3'de 3 yaptı

BAL'da ki Kayseri takımları bu hafta 3’de 3 yaptı

Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi

Başkan Büyükkılıç'tan havalimanı incelemesi

DAHA FAZLA
KTO eski genel sekreteri Yerlikhan, vefat etti

KTO eski genel sekreteri Yerlikhan, vefat etti

Kayserispor 2'nci deplasman galibiyetini aldı

Kayserispor 2’nci deplasman galibiyetini aldı

Sahada elektrikler gitti, gece maçları 15 dakika durdu

Sahada elektrikler gitti, gece maçları 15 dakika durdu

Başkan Büyükkılıç, çiftçiye bin 500 ton daha tohum dağıttı

Başkan Büyükkılıç, çiftçiye bin 500 ton daha tohum dağıttı

Kayseri Kitap Fuarı rekorunu tazeledi: 935 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Kitap Fuarı rekorunu tazeledi: 935 bin kişi ziyaret etti