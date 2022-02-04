Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor

Tekden Film tarafından hazırlanan ve Hacı Bayram Veli’nin hayatını anlatan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı İzleyiciler tarafından büyük beğeni aldı. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 11 Şubat Cuma günü 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin yapımcısı Kemal Tekden “2014 yılında ilk defa Diriliş Ertuğrul’la bir hamle yaptık ve çok mükemmel oldu. Tabi alt yapısı, hikayesi, senaryosu, çekim tekniği, oyuncuları hepsi mükemmeldi. Bu yüzden de çok büyük bir başarı elde etti. Bununla gurur duyuyoruz. Diriliş’ten sonra biliyorsunuz Yunus Emre dizimiz Diriliş’le beraber çekildi. O Aşkın Yolculuğu’nun birinci serisiydi. O da Diriliş kadar olmasa da çok büyük bir etki yaptı. Hala o da dünyanın pek çok ülkesinde seyrediliyor, gösterimde” diye konuştu.