Askeri sınav sorularını sızdıran 27 FETÖ şüphelisine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde, gözaltı kararı verildi.

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 08:59
  • Güncelleme: 01.03.2022 09:10
Askeri sınav sorularını sızdıran 27 FETÖ şüphelisine soruşturma
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY mensupları tarafından 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında, ele geçirilen soruların dağıttıkları veya temin ettikleri uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 27 şüphelinin (4 aktif astsubay, 1 ihraç subay, 19 ihraç astsubay, 1 ihraç üsteğmen, 2 özel sektör çalışanı) yakalanmasına yönelik olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil sorumluları ile iletişim sağladıkları tespit edilen; (1) yarbay, 1 yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 11 Astsubay ve 4 askeri öğrenci olmak üzere 20, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programını kullandıkları belirlenen, örgütsel hiyerarşiye dahil olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan, 15’i hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama emri ile aranan ve Ankara’da oldukları tespit edilen 21 olmak üzere toplam 41 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 01.03.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Kadın hırsızlık çetesi binadan eli boş döndü

Benzin ve Motorine indirim LPG'ye zam

Benzin ve Motorine indirim; LPG’ye zam

İkinci el bilgisayar alırken dikkat

İkinci el bilgisayar alırken dikkat

Talas'ta ihaleye sayılı saatler kaldı

Talas'ta ihaleye sayılı saatler kaldı

Mazlumder 28 şubat mazlumlarına sahip çıktı

Mazlumder 28 şubat mazlumlarına sahip çıktı

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan şahsa 15 yıl hapis

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 3 şüpheliye gözaltı

Kayseri'de 3 şüpheliye gözaltı

Kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kumar oynayan 10 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Dolandırıcılık suçundan 22 ilde aranan şahıs Kayseri'de yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 22 ilde aranan şahıs Kayseri'de yakalandı

'Akıllı mercek uzak, yakın ve astigmat görme sorununu giderebiliyor'

'Akıllı mercek uzak, yakın ve astigmat görme sorununu giderebiliyor'

Askeri sınav sorularını sızdıran 27 FETÖ şüphelisine soruşturma

Askeri sınav sorularını sızdıran 27 FETÖ şüphelisine soruşturma

Artık o ağacın yerinde yeller esiyor!

Artık o ağacın yerinde yeller esiyor!

Pınarbaşı'da deprem

Pınarbaşı’da deprem