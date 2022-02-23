Aşık Seyrani türkü dinletisi ile anılacak

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenleyeceği programla Aşık Seyrani, kendi şiirlerinden uyarlanan türkü dinletisi ile anılacak.

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  • 23.02.2022 09:47
  • Güncelleme: 23.02.2022 10:02
Aşık Seyrani türkü dinletisi ile anılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenleyeceği programla Aşık Seyrani, kendi şiirlerinden uyarlanan türkü dinletisi ile anılacak.

24 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da İl Kültür Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Salonunda düzenlenecek programda, Aşık Seyrani’nin bestelenen şiirlerinden uyarlanan türkü dinletisi vatandaşlarla buluşturulacağını söyleyen Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, “Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz ve Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Aşık Seyrani’nin bestelenmiş şiirlerinden uyarlanmış Türkü Dinletisi” programımızı 24 Şubat 2022 saat 19.30 da İl Kültür Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Salonunda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 19. yüzyıl halk şiirinin büyük ustası Aşık Seyrani, Kayseri’nin şimdiki adı Develi eski adıyla Everek ilçesinde doğmuştur. Âşık ve Divan tarzı şiirler yazmış, sistemin aksayan yönlerini hicvetmiştir. Beşeri bir anlatımla şiirleştirmiştir. Aşık Seyrani haksızlığa, rüşvete, adam kayırmaya, toplumsal dengesizliklere, ahlaksızlığa duyguları sağlam bir dil ve içten karşı gözünü budaktan esirgemeden, korkmadan, çekinmeden savaşını veren, bu arada inancının gereklerini de bir yana itmeden, şiirsel yapıdan, söyleyişten uzaklaşmadan, etkin, kalıcı şiirlerini sazıyla halk içinde söyleyen güçlü bir ozanımızdır. Şiirlerinin çoğunun bugün de güncelliğini yitirmemiş olması, halk arasında büyük saygınlık kazanması, Seyrani’nin gücünün simgesidir” dedi.

Arslan, Aşık Seyrani’nin daha fazla tanınması gerektiğini söyleyerek, “Bilindiği üzere her yıl Develi Belediye Başkanlığımız önderliğinde Şeyrani Şenlikleri ve ayrıca yine belediyemiz öncülüğünde Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi düzenlenmektedir. Bütün bu etkinliklerde Seyranimizin ne kadar önemli bir değer olduğu vurgulanmakta ve günümüze gerekli aktarımın yapılması sağlanmaktadır. Bütün bunlara rağmen maalesef Seyranimizin Kayseri’de dahi yeterince tanınmadığı kanaatindeyiz. Bunun delili olarak da Kayseri’de yayımlanmış bazı eserlerde Seyrani’ye ait olan şiirlerin başka kişi ve yörelere ait olduğu yazılmaktadır. Özellikle bu hususta başta Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere ilgililerden desteklerini bekliyoruz. Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak gerçekleştireceğimiz “Aşık Seyrani’nin şiirlerinden Bestelenen Türküler” programına tüm hemşerilerimi davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

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