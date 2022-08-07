Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Develi Belediyesinin geleneksel hale getirdiği en önemli organizasyonu olan ve bu yıl 6 gün süreyle birbirinden güzel etkinlik ve konserlerin yer aldığı 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali; halk oyunu gösterileri, Dursun Topal Konseri ve bağlama virtüözü ile usta türkü yorumcusu İsmail Altunsaray konseriyle sona erdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Develi Koordinatörü Şaban Elbiz, ilçe protokolü, siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı son gün etkinliğine yine Develililer de coşku ve heyecanlarıyla etkinlik alanındaki yerlerini aldı. Üç gün boyunca farklı bölgelerin halk oyunları gösterilerini sunan Anadolu Gençlik ve Spor Derneği Halk Oyunları Ekibinin gösterileri Develililer tarafından keyifle izlendi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın, halk oyunları ekibine festivalin ruhuna uygun kültürel aktiviteleriyle değer kattıkları için hediyeler vermesinin ardından sahne alan Dursun Topal, birbirinden güzel ezgileri ve türküleriyle festivale renk kattı. Dursun Topal’ın sahne performansının ardından 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali bağlama virtüözü ve usta türkü yorumcusu İsmail Altunsaray Konseriyle sona erdi. Gerek uzun havalar gerekse hareketli türkülerle Develililere unutulmaz bir gece yaşatan Altunsaray’a teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte hediyeler takdim etti. İsmail Altunsaray’ın müzik eğitimi almak isteyen gençler için rol-model olduğunu belirten Başkan Yalçın; “6 gün boyunca böylesi anlamlı ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak büyük bir özveri ve gayret gerektirir. Emeklerinden dolayı Cabbar Başkanımı ve ekibini tebrik ediyor, böylesi güzel bir etkinlikte siz Develili kardeşlerimle bir araya gelmekten onur duyuyorum” dedi. Hediyeler sonrası Develililere bu toprağın türkülerini söylemeye devam eden İsmail Altunsaray’ın konserinin ardından festival programı sona erdi.

Açıklamalarda bulunan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Zamanlar ve zeminler ötesine taşan mesajıyla Anadolu’nun en önemli halk ozanı olan Aşık Seyranimizi anmak ve hemşerilerimize hoş vakitler geçirmek adına bu yıl 6 gün olarak programladığımız 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalimizin sonuna geldik. Festivalimizin başından sonuna kadar emeği geçen bütün personelime teşekkür ediyorum. Festivalimizde birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, aşıklarımızı sizlerle buluşturduk. Katkı sağlayan, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin başından sonuna kadar coşkuları ve heyecanlarıyla bizlere moral veren kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyor; inşallah bundan sonra da siz kıymetli hemşerilerimizi birbirinden güzel etkinlik ve programlarla buluşturmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Festival anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.