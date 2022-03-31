Asayiş ekiplerinden huzur uygulaması
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.
- 31.03.2022 16:40
- Güncelleme: 31.03.2022 16:46
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Sahabiye Mahallesi genelinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada; şüpheli şahıs ve araçlar incelenirken metruk binalar da kontrol edildi. Uygulamada; 5 ayrı hırsızlık suçundan aranması olan bir kişi yakalandı.
Şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA
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