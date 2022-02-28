Artık o ağacın yerinde yeller esiyor!

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan tanıma göre; yaşı, doğal yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelikler kazanmış ağaçlara ‘anıt ağaç’ deniliyor. Bu kapsamda Melikgazi ilçesine bağlı Büyükbürüngüz Mahallesi Andon mevkiinde bulunan, Koramaz Vadisi sınırları içerisinde yer alan 2 adet akkavak cinsi ağaç anıt ağaç statüsünde değerlendiriliyordu. Bu ağaçlardan birisi, çürüme nedeniyle devrildi.

Koramaz Vadisi'nin doğal güzellikleriyle ilgili çalışmalara imza atan Kapadokya Kültepe Koramaz Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Halit Erkiletlioğlu, Andon mevkiindeki akkavak cinsi anıt ağaçlar hakkında bilgi verdi. Erkiletlioğlu, halk arasında "Andon ağacı" adıyla nam salan ağacın yaklaşık 250-300 yaşında olduğunu, Kayseri'deki sayılı anıt ağaçlardan ve Türkiye'deki sayılı uzun ömürlü kavak ağaçlarından biri olduğunu dile getirdi. Mahallenin 1 kilometre dışında bulunan ağaçtaki çürümenin geç fark edildiğini söyleyen Erkiletlioğlu, akkavak cinsi ağaçların ortalama 30-40 yıl ömrü olduğunu, ancak bu ağacın 2 asırı devirdiğini vurguladı. Erkiletlioğlu, ayrıca Roma döneminden son iki yüzyıla kadar ağacın çevrelerinde yerleşim emareleri bulunduğunu ekledi.

DOĞAL SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ DEVRİLDİ

Ağacın doğal sebeplerden ötürü devrildiğini belirten Erkiletlioğlu, ağaç çevresinde ateş yakıldığını, piknik vb. etkinlikler de yapıldığını, dolayısıyla beşeri etmenlerin de ağacın devrilmesinde rol oynadığını söyledi. Erkiletlioğlu, diğer akkavak cinsi anıt ağacın ise Melikgazi Belediyesi tarafından budandığını ve bakımının yapıldığını sözlerine ekledi.