Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına aktardı

İlginç dolandırıcılık olayı, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. D.T. isimli şüpheli, kardeşinin kendisine para göndereceği bahanesi ile arkadaşı olan İ. E.’den (21) telefonunu istedi. İddiaya göre mobil bankacılık uygulamasına giriş yapan şüpheli, 85 bin lira tutarında kredi çekerek bu parayı kendi adına kayıtlı hesaba transfer etti. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkadaşına telefonu geri verdi.

Mağdur İ.E. ise dolandırıldığını anlayınca polisin yolunu tuttu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.T.’yi ‘dolandırıcılık’ suçundan gözaltına aldı.