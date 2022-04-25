Arkadaşının husumetlisini tüfekle yaralayan sanık 26 yıl hapis cezası aldı

11 Kasım 2020’de Develi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan H.K. ile O.K. arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrası H.K. ve arkadaşı G.G. husumetlileri olan O.K.'nin yaşadığı eve gitti. Taraflar arasında devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.K.’nin arkadaşı G.G. yanında getirdiği pompalı tüfek ile O.K. ve yanında bulunan arkadaşı N.C.’ye doğru ateş açtı. Daha sonra H.K. ve arkadaşı G.G. olay yerinden uzaklaştı. Şikayet üzerine gözaltına alınan G.G., ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın karar duruşmasına sanık G.G., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müştekiler duruşmaya katılmadı. G.G. burada, "Kasti bir amacım yoktu. Asla öldürme kastım yoktu. Korkutmak amacıyla ateş ettim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık G.G. hakkında yaralılar N.C. ve O.K.’ye yönelik eylemi nedeniyle ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13’er yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

G.G.'NİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.

Karar sonrası, mahkeme salonunda bulunan G.G.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. G.G'nin yakınları gözyaşları içinde adliyeden çıktı. Bir müddet Adliye önünde oturan G.G'nin yakınları daha sonra adliyeden ayrıldı.