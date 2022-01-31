Arıza var, dolum yok

Türk Telekom hatlarında oluşan arıza nedeniyle ilçedeki yolcular, Yeşilhisar Yolcu Taşıma Kooperatifi bünyesindeki minibüslere binmek üzere bilet dolumu yapamıyor. Kooperatif çalışanları, paso dolumu yapamayan yolculara eski usul bilet keserek yardımcı olmaya çalışıyor.

Arızanın Cumartesi gününden beri devam ettiğini belirten Kooperatif çalışanlarından Adem Ünaldı, ilgili yerlere bildirdiklerini ancak henüz netice alamadıklarını söyledi. Ünaldı, "3 gündür kart dolumu yapamıyoruz. Yetkililer '48 saatte geliriz' demelerine rağmen halen gelmediler. Sistemden dolayı vatandaşa eski usul bilet keserek hizmet vermeye çalışıyoruz, ancak bu hem bizi hem vatandaşı sıkıntıya sokuyor. Yetkililerin bizi de düşünerek harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.