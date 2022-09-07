Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

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  • 07.09.2022 20:49
  • Güncelleme: 08.09.2022 09:45
Aranan şahıslara operasyon: 4 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Fevzioğlu, Karacaoğlu, Mithat paşa, Yavuzlar, Yıldırım Beyazıt, Sahabiye ve Altınoluk Mahalleleri’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda, ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan P.Ç., hakkında ’birden fazla gece vakti birlikte yağma’ suçundan 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.T., hakkında ’kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.D. ve ’hırsızlık’ suçundan 10 ay hapis cezası bulunan H.D. ile birlikte 15 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi de cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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