Aranan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 08.03.2022 17:14
  • Güncelleme: 08.03.2022 18:01
Aranan şahıslar yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Osmangazi, 30 Ağustos, Battalgazi, Yavuzlar ve Fatih Mahallelerinde ve farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan İ.G.’nin ’Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma’, ’Binanın Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından 16 yıl 3 ay 25 gün, D.B.’nin ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 11 yıl 3 ay ve M.Ş.G.’nin ise ’Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.B., İ.G. ve M.Ş.G., cezaevine teslim edildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu Kadınlar Günü'nü çiçek hediye ederek kutladı

Başkan Palancıoğlu Kadınlar Günü'nü çiçek hediye ederek kutladı

Kayseri Emniyeti kadınları unutmadı

Kayseri Emniyeti kadınları unutmadı

bir HAFTA, bir YAZAR : Ali ÖZKANLI

bir HAFTA, bir YAZAR : Ali ÖZKANLI

Kayseri Valisinden fiyat ve arz denetimi

Kayseri Valisinden fiyat ve arz denetimi

AKP Milletvekili Nergis: 'AK Parti kadına şiddeti önlemek için ciddi düzenlemeler yaptı'

AKP Milletvekili Nergis: “AK Parti kadına şiddeti önlemek için ciddi düzenlemeler yaptı”

ERÜ'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

ERÜ'de pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Aranan şahıslar yakalandı

Aranan şahıslar yakalandı

DAHA FAZLA
İlim Hikmet Vakfı Kadınları Etiopya'yı konuştu

İlim Hikmet Vakfı Kadınları Etiopya'yı konuştu

Akaryakıt zammı kuryelere iş bıraktırdı

Akaryakıt zammı kuryelere iş bıraktırdı

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Kadın kayakçılara 'karanfil' jesti

Bünyan protokolünden şehit annelerine ziyaret

Bünyan protokolünden şehit annelerine ziyaret

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde konut ve dükkan ihalesi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde konut ve dükkan ihalesi