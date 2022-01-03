Aranan 28 kişiden 14'ü tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

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  • 03.01.2022 17:20
  • Güncelleme: 03.01.2022 17:20
Aranan 28 kişiden 14'ü tutuklandı
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Nevşehir’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; “Ailenin Korunması Tedbirinin İhlali” suçundan aranan hakkında 3 gün hapis cezası bulunan M.H., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan ve hakkında 3 ay hapis cezası bulunan G.D., “Basit Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 112 gün hapis cezası bulunan O.D., “Silahla Tehdit” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K., “Cinsel Taciz” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E., “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K., “Gece Vakti Yağma” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.K., “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan aranan ve hakkında 2 ay hapis cezası bulunan E.K., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan ve hakkında 3 ay hapis cezası bulunan H.A., “6136 SKM- Basit Yaralama” suçlarından aranan ve hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.A., “Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Y.B. yakalandı.

Ayrıca, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Hırsızlık- Dolandırıcılık- Güveni Kötüye Kullanma- Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından aranan hakkında toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.E. de yakalanırken, Derinkuyu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; “Yaralama” ve “Hakaret” suçundan yakalama kararı ile aranan B.E. ve Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada ise Tehdit suçundan aranan A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 28 kişiden 14 tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şahıs ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

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